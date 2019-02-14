В Тетюшском районе вручили Гран-при самому замечательному вожатому

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Центре дополнительного образования детей Тетюшского района состоялся ежегодный очный этап республиканского конкурса отрядных вожатых «Замечательный вожатый 2019», пишет газета «Авангард».

В нем приняли участие десять отрядных вожатых из десяти образовательных учреждений района. Ребята боролись за победу, преодолевая несколько этапов: они представляли визитную карточку конкурсантов, участвовали в конкурсе «Игра с залом» и показывали видеоролик «Мир глазами вожатого».

Задания позволили выявить, какие творческие, яркие и позитивные ребята являются настоящими помощниками педагогов-организаторов и классных руководителей. Жюри также оценивало организаторские способности, коммуникабельность, креативность, умение работать с коллективом.

По итогам творческих состязаний Гран-при «Замечательный вожатый-2019» Тетюшского района досталось Лейсан Мухаметшиной из школы № 1 (руководитель Людмила Лазарева).

«Молодцы, вы – наши главные помощники. Вы активно работаете с детскими объединениями, коллективами младшего и среднего школьного возраста, умеете вести ребят за собой, а Лейсан мы желаем достойно представить наш район на республиканском конкурсе», – обратилась к вожатым директор ЦДОд Вероника Понедельникова.

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