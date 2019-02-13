Татар-информ

14 февраля 2019, 04:18

Общество

Музруководитель из пестречинского соцприюта победила в зональном туре «Женщина года»

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Общество

Музруководитель из пестречинского соцприюта победила в зональном туре «Женщина года»

Фото: pestreci.tatarstan.ru

С Татьяной Угаровой на сцене выступили семь воспитанников, а также ее приемный сын, который сказал очень трогательные слова благодарности.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе РТ состоялся зональный этап республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Музыкальный руководитель пестречинского социального приюта «Шатлык» Татьяна Угарова победила в номинации «Женщина – пример года», пишет газета «Вперед».

В конкурсе приняли участие шесть жительниц Пестречинского района, две из них стали победителями. Другая победительница проживает села Ленино-Кокушкино Елена Курбанова. Она одержала победу в номинации «Женщина – мать».

С Татьяной Угаровой на сцене выступили семь воспитанников, а также ее приемный сын, который сказал очень трогательные слова благодарности. Победительница отметила, что очень рада, что жюри оценило ее выступление, но для нее главной была не победа.

«Мне хотелось рассказать о талантах и достижениях своих воспитанников, которые всегда очень стараются, достигают творческих успехов. Главное – поддерживать их и помогать во всех начинаниях. Прошедший год был для нас очень удачным, дети заняли призовые места во многих республиканских конкурсах и фестивалях. В этот раз они, в свою очередь, меня очень сильно поддержали. Когда я объявила им о результатах, ребята так обрадовались. Для меня любовь детей – самая большая награда», – поделилась пестречинка.

Елена Курбанова воспитывает пятерых детей. Все ее малыши – очень артистичные, активно участвуют в разных мероприятиях, а сама Елена до этого никогда не выходила на сцену, поэтому очень волновалась. Участницу конкурса поддерживали ее дети и творческие ансамбли «Карамельки» и «Гармония».

«Мы показали, что наша семья, как красочная, яркая семицветная радуга. Не ожидала, что выиграю, для меня это стало приятным сюрпризом», – поделилась счастливая мать.

Елена Курбанова никогда не думала, что будет многодетной матерью. Она планировала построить карьеру, окончила банковскую школу, затем сельхозинститут. Но теперь счастлива, что все сложилось именно так, и теперь ее счастье – в детях, любовь и нежность которых дороже всего на свете.

С победой на зональном этапе конкурса женщин лично поздравил глава района Ильхам Кашапов и пожелал успешного выступления уже на республиканском уровне.

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