Татар-информ

14 февраля 2019, 02:31

Культура

В Менделеевске экскурсиями, выставками и тортом отметили день рождения музея

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Культура

В Менделеевске экскурсиями, выставками и тортом отметили день рождения музея

Фото: mendeleevskyi.ru

Кульминацией мероприятия стал фуршет в комнате Ушкова с праздничным тортом и свечами, на котором было изображено здание музея.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В краеведческом музее Менделеевска состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню рождения музея, передает ИЦ «Менделеевск».

Празднование прошло при участии главы района Валерия Чершинцева. В старинном двухэтажном здании города собрались также представители муниципалитета, учреждений и организации, председатели ТОС, семья первого директора музея – Виктора Соловьева, а также неравнодушные жители и любители родного края.

В рамках мероприятия к 129-летию со дня рождения Бориса Пастернака состоялось открытие выставки «Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака». В этот же день запустили проект «Читаем "Доктор Живаго"». Для гостей сотрудники музея провели экскурсию и подробно рассказали о жизни и деятельности писателя.

Краеведческий музей был создан 12 февраля 1991 года решением президиума Менделеевского райсовета народных депутатов. Первым директором был Виктор Соловьев. 13 февраля ему исполнилось бы 70 лет. «Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали подлинное уважение всех, кто работал с ним», – отметил источник.

Валерий Чершинцев поздравил жителей города с днем рождения музея и выразил благодарность супруге Виктора Соловьева Татьяне Александровне за то, что он внес неоценимый вклад в создание и развитие музея, вручил ей Благодарственное письмо и цветы.

Кульминацией мероприятия стал фуршет в комнате Ушкова с праздничным тортом и свечами, на котором было изображено здание музея.

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