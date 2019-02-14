Тетюшские сельчане поделились воспоминаниями о войне в Афганистане

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Вечер памяти «Эхо афганской войны», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялся в Алабердинской поселенческой библиотеке Тетюшского района, пишет газета «Авангард».

Библиотекарь Чулпан Нигматуллина сделала обзор книжной выставки «Афганистан – ты боль моей души». Школьники исполнили песни и стихотворения, посвященные воинам-интернационалистам.

Участник боевых событий в Афганистане Рафис Габбазов поделился воспоминаниями о своей службе. Его призвали в армию в мае 1988 года. Служил юноша в Туркестанском военном округе в учебной части, где получил звание младшего сержанта. Затем в декабре его направили служить в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За отличное выполнение воинского долга командир отделения гранатометчиков Рафиса Габбазова наградили именными наручными часами и грамотой.

До сих пор в памяти Рафиса Вильдановича этот день – 15 февраля 1989 года, когда из Афганистана были полностью выведены советские войска. «Смешанные чувства: радость от того, что закончилась война и боль от потерь. Это невозможно передать словами», – поделился бывший воин.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Глава Алабердинского сельского поселения Билал Гимранов от имени сельского совета и работников культуры вручил Рафису Габбазову памятный подарок.

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