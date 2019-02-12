Ко дню рождения Мусы Джалиля в Нижнекамске проведут флешмобы и акции

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске идет подготовка ко дню рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля. В текущем году исполняется 113 лет со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



15 февраля с 11:00 в нижнекамских библиотеках стартует «День Джалиля».



«Поэтические чтения начнутся одновременно во всех библиотеках города», – отмечает источник.



В 13:00 поэтический митинг «Пусть будет жизнь на века!» пройдет в сквере Лемаева, а в 15:00 – флешмоб в торговом центре Барс-1. Там молодежь прочитает стихотворение «Красная ромашка».

В 1941 году Муса Джалиль воевал на фронте и был военным корреспондентом. В 1942 году попал в плен и находился в концлагере Шпандау. Там поэт организовал подпольную организацию, готовившую побег. В лагере Муса Джалиль продолжал заниматься творчеством. Находясь в заточении, он написал целую серию стихотворений. За работу в подпольной группе был казнен в Берлине 25 августа 1944 года.

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