В Пестречинском районе поголовье скота снизилось, количество малого и среднего бизнеса увеличилось

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На заседании Совета Пестречинского района руководитель Ильхам Кашапов рассказал об итогах социально-экономического развития за 2018 год и задачах на 2019 год, пишет газета «Вперед».



Спикер отметил увеличение количества малого и среднего бизнеса. Однако, несмотря на снижение поголовья крупного рогатого скота более чем на 8%, показатели в сельском хозяйстве тоже удалось сохранить позитивными.



По итогам прошлого года в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований РТ Пестречинский район занимает десятое место, пятое – по качеству образования, третье – по медицинскому обслуживанию.



По словам главы района, объем валового территориального продукта составил более 9 млрд рублей, в будущем году его планируется продолжать увеличивать, продукции в районе произвели более чем на 3 млрд рублей. Из актуальных проблем были названы проблема обманутых дольщиков, вопрос строительства инфраструктуры для обеспечения всем необходимым прибывающих из года в год жителей (на сегодняшний день в районе проживает уже более 40 тыс. человек).



«В первую очередь, нужны детские сады и школы, а также дороги, газификация, обновление остальных коммуникаций», – отметил руководитель района.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, посетивший район с рабочим визитом, также отметил положительные моменты и подчеркнул, что по нескольким позициям району предстоит поработать и «подтянуться» – по средней заработной плате (она составила за 2018 год 30150 рублей), а также по привлечению инвесторов на территорию.

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