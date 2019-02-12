Заинские школьники разыграли медали в биатлоне

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В рамках месячника оборонно-массовой работы на базе Верхненалимской школы прошли соревнования по биатлону среди школьников Заинского района, сообщает пресс-служба Заинской МО ДОСААФ РТ.

Гонки были приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана и памяти ветерана Великой Отечественной войны, Кавалера ордена Красной Звезды, Ордена Славы III степени, ветерана педагогического труда Никиты Осипова.

С приветственным словом перед школьникам выступил глава местной оборонной организации Николай Глухов. Он пожелал ребятам хорошей лыжни и меткости в стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 17 команд из сельских и городских школ (в команде – по двое юношей и одна девушка). Ход свободный, дистанция 2 км (два круга) со стрельбой из пневматической винтовки, из положения, лежа с упором, дистанция 10 метров и пять выстрелов. В случае непопадания – штрафной круг.

На первом этапе дистанцию проходили юноши, передавали эстафету девушкам, и в завершении гонки бежали юноши.

На первом же этапе определились лидеры гонок: среди городских школ – школы № 4, 6 и 7, а также татарская гимназия. Среди сельских школ вперед вырвались Кадыровская, Верхненалимская, Савалеевская, Светлоозерская.

В личном зачете лучшие результаты показали Ильназ Ишмухаметова, София Кознекова, Регина Насирова, среди юношей отличились Евгений Давыдов, Глеб Лопатин, Ильназ Ибрагимов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.