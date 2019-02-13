Нападающий «Ак Барса» о поражении ЦСКА: Начало игры было робким, нам помешал мандраж

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», арту Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал поражение казанцев от московского ЦСКА со счетом 2:3

«Проиграли начало матча, пропустили. Потом не реализовали моменты, и это сказалось на результате. Начало робкое, может, мандраж был или легкая нервозность. Они привели к мелким ошибкам, которыми воспользовался соперник. Впоследствии исправили, но этого оказалось недостаточно», — рассказал хоккеист.

Вдобавок нападающий отметил причины четвертого поражения по ходу сезона ЦСКА. «В плане психологии проблем нет. Нельзя сказать, что мы просто отдаем матчи, мы боремся, у нас есть возможность выиграть. Но пока не получается. Я думаю, что в концовке чемпионата играть с лидером нам на руку», — сказал он.

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