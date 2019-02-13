Артем Лукоянов о настрое «Ак Барса»: Мы бьемся не только за Кубок, но и за республику

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов назвал домашнее поражение от ЦСКА со счетом 2:3 хорошей проверкой перед плей-офф.

«Я думаю, здесь все взрослые люди и все должны понимать, ради чего они здесь находятся и ради чего бьются. Не только за Кубок, но и за республику. Мы все в одной лодке и будем биться до конца. Это была проверка перед плей-офф, которая показала, кто готов, а кто нет», — поделился Лукоянов.

Хоккеист прокомментировал момент из игры, когда он не реализовал выход один на один. «На тренировке тренировал подобный полубуллит, поэтому решил сделать так. Не забил, ведь у них хороший вратарь. Жаль, что упустил такой момент, ведь шайба могла помочь», — пояснил он.

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