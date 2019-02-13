Защитник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Были моменты, когда могли переломить ход игры, но не забили

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение команды ЦСКА со счетом 2:3 и сообщил, что команде нужно исправлять их ошибки перед плей-офф.

«Второй и третий период — это то, как должен играть „Ак Барс“. У нас были моменты, когда мы могли переломить ход матча. Должны исправлять ошибки. Надо было забивать, но не смогли реализовать. Завтра будем разбираться, почему дважды пропустили в самом начале», — рассказал Лямкин корреспонденту ИА «Татар-информ».

Защитник прокомментировал четвертое поражение от ЦСКА в сезоне: «Конечно, хотелось бы выиграть. Но будем исправляться и идти дальше».

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