Наставник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Психологического барьера нет, есть уровень игроков

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов проанализировал домашнее поражение ЦСКА со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Игра мне понравилась, за исключением первого периода. Особенно его начало, где были грубые индивидуальные ошибки. Потом сравнялись по скоростям, у нас была возможность забить, но не смогли.

Нам было важно сыграть против ЦСКА хорошо. В игре были положительные моменты, но и есть, что поправлять», — сообщил на послематчевой пресс-конференции наставник казанцев.

Также Билялетдинов отметил настрой перед играми с «армейцами». «Разбор игры проведем завтра, индивидуальные ошибки многое решили. Психологического барьера перед ЦСКА нет, есть уровень игроков. У кого-то выше, у кого-то он ниже», — сказал он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.