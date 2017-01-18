«Ак Барс» в четвертый раз подряд в сезоне проиграл ЦСКА

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанцы в нынешнем сезоне просто бессильны в матчах с ЦСКА, четыре игры — четыре поражения. Сегодня «Ак Барс» уступил дома армейцам со счетом 2:3.

По сравнению с последней встречей с «Торпедо» (5:1) сегодня тренерский штаб «Ак Барса» сделал одно изменение в линии атаки. Вернулся в состав канадец Роб Клинкхаммер, не попал в состав Артем Михеев. В защите место приболевшего Андрея Маркова занял Рафаэль Батыршин. Впервые в жизни попал в заявку «Ак Барса» 18-летний уроженец Ангарска, форвард «Барса» Дмитрий Воронков. Правда, сыграть ему сегодня не удалось.

К началу матча казанцы были отодвинуты «Магниткой» на пятое место, что означало, что «Ак Барс» вновь потерял преимущество своей площадки на первой стадии плей-офф. То ли эта грустная новость повлияла на хозяев, то ли уже не верилось в победу над ЦСКА, но через три с половиной минуты после начала матча на табло горело 0:2.

Это первая тройка ЦСКА так быстро добилась успеха. Сначала олимпийский чемпион Кирилл Капризов замкнул прострел на дальнюю штангу, 0:1. А еще через 58 секунд другой олимпийский чемпион, Михаил Григоренко, в упор «расстрелял» бессменного в 2019 году голкипера казанцев Владислава Подъяпольского, 0:2. Несмотря на страстное желание «барсов» добиться успеха, москвичи все же смотрелись лучше.

Видимо, для того чтобы встряхнуть одноклубников, один из самых боевых игроков «Ак Барса», нападающий Артем Лукоянов на 14-й минуте навязал драку канадскому форварду ЦСКА Грегу Скотту прямо у скамейки запасных гостей. Не помогло. В неравных составах Капризов оформил дубль, ухитрившись в падении точно пробить из-под защитника хозяев Альберта Яруллина, 0:3. Но на первый перерыв команды ушли при счете 1:3. Это Антон Ландер в большинстве преуспел на добивании.

Во втором периоде было еще больше борьбы и стычек, но ни одного гола, хотя возможностей забить у обеих команд было предостаточно. Примерно по такому же сценарию прошла и заключительная треть матча. Если бы забил в меньшинстве убежавший один на один Лукоянов, все могло измениться. Но он не забил. Зато забил капитан «Ак Барса» Александр Свитов, но после столь удобного паса, какой ему сделал Клинкхаммер, промахнуться было бы преступлением, 2:3. Интрига возродилась. Хозяева с яростью раненого хищника бросаются на последний штурм, но было поздно.

После 58 матчей в активе казанцев осталось 77 очков, пятое место на «Востоке». В следующем туре 15 февраля в Екатеринбурге «Ак Барс» сыграет с досрочным победителем Восточной конференции «Автомобилистом». До конца регулярного чемпионата казанцам осталось провести четыре матча.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Ландер (18), Свитов (55) — Капризов (3, 16), Григоренко (4). Штраф: 10-8.

«Ак Барс»: Подъяпольский. Яруллин — Лямкин, Секач — Ландер — Азеведо; Постма — Юдин, Зарипов — Основин — Лукоянов; Манухов — Батыршин, Ткачёв — Попов — Галиев; Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Воронков.

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