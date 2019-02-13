Перевозка пассажиров на международных рейсах в «Бегишево» за январь выросла на 56%

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» за январь 2019 года обслужил 53 тыс. 622 пассажира. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года пассажирский трафик на внутренних рейсах увеличился на 10%, на международных – на 56%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Наиболее востребованными у пассажиров направлениями в январе стали Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

«Сегодня международный аэропорт “Бегишево” активно готовится к весенне-летней навигации. Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. Конкуренцию российским курортам составит Турция (Анталья, Даламан), Тунис (Монастир) и ОАЭ (Дубай)», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В прошедшем году аэропорт «Бегишево» впервые в своей истории перевез 777 тыс. 263 пассажира, что больше на 32% по сравнению с 2017 годом.

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