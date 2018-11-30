Президент Татарстана прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Завтра в рабочей программе Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова запланированы встречи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, а также деловые переговоры с представителями крупных бизнес структур», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня Рустам Минниханов примет участие в Пленарном заседании Российского инвестиционного форума, который пройдет под председательством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Президент РТ планирует выступить на сессии Внешэкономбанка «Экономика городского комфорта» после пленарного заседания, а затем принять участие в работе еще двух сессий «Региональная политика в контексте пространственного развития России» и «Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов».

На второй день работы форума Минниханов примет участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами субъектов России.

Основной темой Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля, стала «Национальные проекты: от стратегии к действию».

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