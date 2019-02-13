В РТ создали консорциум разработчиков Agrotech для внедрения в сельское хозяйство IТ-продуктов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Компании-резиденты ОЭЗ «Иннополис» займутся разработкой цифровых технологий для сельского хозяйства. Работа будет проводиться совместно с ведущими российскими агропромышленными предприятиями в рамках консорциума Agrotech. О его создании было заявлено сегодня на Поволжском агропромышленном форуме в Казани, сообщает Министерство информатизации и связи РТ.

Инициатива создания консорциума Agrotech принадлежит АО «ОЭЗ «Иннополис» и АО «Татагролизинг». «Главная задача создания консорциума – объединение возможностей компаний-разработчиков цифровых технологий и сельскохозяйственных предприятий для внедрения IТ-продуктов в сельское хозяйство и перехода к качественно новой модели агроиндустрии», – отмечается в сообщении министерства.

Сегодня консорциум презентовали Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. По словам гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, в консорциум Agrotech вошли четыре компании из ОЭЗ «Иннополис» и шесть российских компаний.

Рынок цифровых технологий в сельском хозяйстве к 2020 году достигнет 26,8 млрд долларов со среднегодовым темпом роста 14,3%, подчеркнул Ренат Халимов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане будет реализовываться программа «Цифровое сельское хозяйство РТ».

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