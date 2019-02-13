(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Киноконцертный зал на 3,2 тыс. мест в «Казань Экспо» могут открыть к концу марта. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ, которое прошло на площадке международного выставочного центра.

«Хотел бы поделиться впечатлениями от прекрасного выставочного центра. Раньше и мечтать не могли, что Татарстан, Казань будут иметь возможность проводить мировые выставки. Сегодня мы посетили сельскохозяйственную выставку. Скоро, к концу марта, наш Премьер-министр обещает и киноконцертный зал на 3 тыс. 200 мест. Это прекрасные возможности», – сказал Президент РТ.

Главное, что у республики «есть возможности проводить мероприятия любого уровня», добавил Рустам Минниханов.

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» открылась выставка агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности с участием свыше 3 тыс. представителей АПК из 320 организаций и предприятий Татарстана и регионов России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что имя легенды татарской эстрады Ильгама Шакирова может быть присвоено новому концертному залу на 3 тыс. мест, который планируют открыть в выставочном комплексе «Казань Экспо».

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