Артур Шипилов

13 февраля 2019, 20:06

Спорт

Устроивших массовую драку ватерполистов «Синтеза» и «Спартака» оштрафовали на 10 тыс. рублей

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Спорт

Устроивших массовую драку ватерполистов «Синтеза» и «Спартака» оштрафовали на 10 тыс. рублей

Фото: архив/Михаил Захаров

Спортивно-техническая комиссия засчитала обеим командам техническое поражение 0:5.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России вынесла решение по драке ватерполистов казанского «Синтеза» и волгоградского «Спартака».

«Рассмотрев инцидент матча 11 тура чемпионата России, СТК засчитала обеим командам техническое поражение со счётом 0:5 и оштрафовала каждый из клубов на 300 тыс. рублей», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе клуба.

Также наказание понесут и шесть игроков каждого из клубов. Артем Одинцов, Лев Магомаев и Алексей Рыжов-Аленичев оштрафованы на 10 тыс. рублей и дисквалифицированы на две игры (Одинцов на три), Равиль Манафов, Артур Фатахутдинов и Алексей Бугайчук наказаны условной дисквалификацией до конца сезона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время матча водному поло между казанским «Синтезом» и волгоградским «Спартаком» произошла массовая драка.

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