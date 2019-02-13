В Татарстане стартует новый телевизионный проект «По дороге любви»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 15 февраля стартует новый телевизионный проект «По дороге любви». Он направлен на популяризацию семейных ценностей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Еженедельно по пятницам в 19.30 на телеканале “Россия 24” героями одноименной передачи станут “золотые юбиляры” супружеской жизни. Они раскроют секреты счастливого брака, расскажут о том, как можно решить те или иные проблемы, с которыми сталкиваются семейные пары, сквозь годы пронести любовь и уважение друг к другу», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Первый выпуск будет посвящен семье народного поэта Татарстана, лауреата Государственной премии РФ, Госпремии РТ им. Г. Тукая Рената Харисова и его супруги Лилии Идиятулловны.

Стать участниками проекта могут татарстанцы, желающие поделиться историей своей семьи. Для участия в проекте нужно обратиться в отдел ЗАГС муниципального района или Управление ЗАГС при Кабинете Министров РТ. Кроме того, можно позвонить на ГТРК «Татарстан» по телефону: 8(843)554-30-31, а также отправить письмо на электронную почту Госсовета РТ (gossov@gossov.tatarstan.ru).

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