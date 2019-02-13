Библиотекарь из Нижнекамска представит родной город на чемпионате «Открой рот»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске определился победитель отборочного тура чемпионата с оригинальным названием «Открой рот», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Участие в отборе приняли 16 чтецов. По очереди они выходили на сцену, выбирали листок с отрывком, и читали его вслух без подготовки. Жюри прежде всего обращало внимание на технику и артистизм чтения. Текст был написан сложным шрифтом, без пробелов и запятых.





По итогам отбора победителем чемпионата стала сотрудница детской библиотеки № 37 Елена Токачева. Победительнице вручили диплом и подарили книги от издательства Ad Marginem.





«Теперь Елена представит Нижнекамск на региональном туре в Самаре. А чемпион Поволжья отправится в Москву, где будет бороться за звание чемпиона России», – отметили организаторы проекта.





Впервые чемпионат по чтению вслух состоялся в 2011 году в Новосибирске и сразу стал популярным. В прошлом сезоне «Открой рот» прошел в 111 городах России, в Страсбурге и Париже. В Нижнекамске чемпионат проводится второй год подряд.

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