Полсотни километров по снежному лесу: в Челнах пройдет Камский лыжный марафон

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 17 февраля в Набережных Челнах состоится один из зимних стартов серии спортивных мероприятий TIMERMAN Камский лыжный марафон, сообщает пресс-служба TIMERMAN.

Старт будет дан у остановки «Лесная» на территории парка «Прибрежный» в 10.30. Предпоследний лыжный старт этого сезона примет у себя более 800 лыжников с близлежащих регионов.

На сегодняшний день на старт заявлены участники из 11 регионов и 45 городов России. Традиционно 40% регистраций – спортсмены из Татарстана, более 20% приедут из Удмуртской республики, кроме того, в мероприятии примут участие лыжники из Москвы, Марий Эл, Башкортостана, а также Оренбурга и других городов.

На дистанцию 50 километров заявлено более 80 участников, где 98% процентов составляют мужчины. Активнее всего женщины регистрируются на дистанции 15, пять и два километра. Процент женщин на последней дистанции составляет почти 40.

На старт также заявлено 38 юных спортсменов. Они преодолеют дистанцию в 500 метров.

Зарегистрироваться для участия и получить всю информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий TIMERMAN https://timerman.org/.

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