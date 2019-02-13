(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Зеленодольске двое мужчин пойдут под суд за кражу 3 тыс. алюминиевых элементов с теплиц. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, летом прошлого года 46-летний мужчина и его 26-летний подельник незаконно проникли на территорию тепличного комбината в селе Осиново, откуда похитили не менее 3 тыс. алюминиевых шпросов для окон», – уточнил Руслан Галиев.

Все похищенное мужчины сдали в пункт приема металлолома, а деньги поделили между собой. Ущерб, причиненный тепличному хозяйству действиями злоумышленников, превысил 800 тыс. рублей.

Оба фигуранта дела свою вину полностью признали. Им предъявлены обвинения по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в крупном размере». Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.



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