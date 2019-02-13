Защитнику «Рубина» разбили нос во время товарищеского матча

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитнику «Рубина» Игорю Калинину разбили нос во время товарищеского матча. Встреча с солигорским «Шахтером» завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

Матч команде Курбана Бердыева предстоял нелегкий — соперник завершил сезон Белорусской лиги на втором месте, а в турецком Белеке, где проходила игра, лил жуткий ливень. Тем не менее, стартовый состав казанцев выглядел следующим образом: место в воротах занял Иван Коновалов, в обороне Виталий Устинов, Степан Останин, Филипп Уремович, Егор Сорокин, Раиль Абдуллин, в полузащите Евгений Башкиров, Владислав Пантелеев, Роман Акбашев, Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.

Высокий прессинг демонстрировали соперники на старте игры, но это их и подвело: опасно выходил один на один Дмитрий Полоз, но голкипер спас «Шахтер». Матч и дальше проходил практически без игры в центре, но все-таки счет удалось открыть сопернику. На 32-й минуте после розыгрыша аута подачу с фланга замкнул Элис Бакай.

Счет сравнял Дмитрий Полоз, отправивший мяч в самую девятку. Нападающий реализовал пенальти, который заработал Виталий Устинов. Очень активно начали казанцы второй тайм, долгое время владели мячом. На 52-й минуте Ибрагим Цаллагов вывел «Рубин» вперед, ударом с линии штрафной. В действии была фирменная контратака Бердыева.

Очень опасно атаковал «Шахтер», но мяч они получили из-за лужи на поле. Защитник отдавал передачу, но «круглый» застрял и им с легкостью завладел соперник. Было видно, насколько тяжело игрокам: они падали, скользили, теряли мяч, неожиданно приобретали его. Но в то же время он сильно намок, и игрокам было сложно поднять его.

Далее в атаку шел «Рубин», Игорь Калинин получил мяч на чужой половине поля и прокинул его мимо защитника, но лицом ударился о плечо соперника и остался лежать на поле. Тем не менее получился пас на Резу Шекари, который не реализовал выход один в один. Покинул Калинин поле с кровью на лице, ему оказали помощь, и он продолжил встречу.

В навальный футбол начал играть «Шахтер» и на последней минуте Павел Могилевец дважды заблокировал опасные удары соперника. Игра так и завершилась со счетом 2:1.

После встречи «Рубина» с белорусами у казанцев будет еще три спарринга во время сборов: против «Оренбурга», «Тобола» (Казахстан) и московского «Динамо».

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