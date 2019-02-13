Для маленьких сельчан Алексеевского района РТ капитально отремонтировали детсад

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В селе Сахаровка Алексеевского района отремонтировали детский сад. Ремонтные работы обошлись в 1 млн рублей, средства были выделены из муниципального бюджета, пишет газета «Заря».

Благодаря ремонту помещение удалось привести в соответствие с санитарными нормами: закрыть щели в стенах и окнах, установить пластиковые окна, выровнять стены, сделать полы более теплыми и заменить потолок.

Руководитель исполкома района Наиль Кадыров поздравил маленьких жителей и их родителей с этим событием. Он отметил, что после ремонта в садике стало уютнее, а главной задачей является то, чтобы это дошкольное учреждение было наполнено детворой.

Начальник отдела образования Дамир Гилязов выразил надежду, что родители, которые по каким-то причинам не водят детей в дошкольное учреждение, теперь начнут это делать, поскольку сейчас в нем созданы комфортные условия. На сегодняшний день детский сад посещают 14 детей.

От имени родителей Александр Пустобаев поблагодарил руководство района и строителей за создание хороших условий для детей. Директор детского сада Марина Долганова вручила гостям благодарственные письма.

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