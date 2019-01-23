Òàòàðñòàí ïîëó÷èò áîëåå 34 ìëðä ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí ïîëó÷èò áîëåå 34 ìëðä ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî íà ñîâìåñòíîé èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ.
«Ðåñïóáëèêà ó÷àñòâóåò â 47 ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòàõ. Íà èõ ðåàëèçàöèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò áóäåò íàïðàâëåíî áîëåå 48,5 ìëðä ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå 34,3 ìëðä ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà», — ñîîáùèë ìèíèñòð ýêîíîìèêè Òàòàðñòàíà Ôàðèä Àáäóëãàíèåâ.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäïèñàíèþ ñîãëàøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè.
Êðîìå òîãî, îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî çàäà÷åé ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà è ñèíõðîíèçàöèè âûïîëíåíèÿ íàöïðîåêòîâ â Òàòàðñòàíå äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà îò èõ ðåàëèçàöèè.