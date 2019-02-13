(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани добилась блокировки 54 сайтов с рекламой интим-услуг и порнографией, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В результате мониторинга интернет-пространства выявлены 16 сайтов с рекламой услуг сексуального характера и 37 сайтов, на которых размещены порнографические материалы. При этом доступ к указанным ресурсам свободен для неограниченного круга пользователей», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Распространение подобной информации незаконно, и за это предусмотрены уголовная и административная ответственность.

Прокуратура города направила в Вахитовский районный суд иски о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, и требованием о блокировке ресурсов, которое было удовлетворено в полном объеме.



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