Гафуров: Позитивное отношение к Татарстану сквозило во время всего визита Путина

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). У Президента России Владимира Путина осталось хорошее впечатление от посещения Татарстана. Об этом ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ильшат Гафуров рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Прежде всего хочу сказать, что у Президента осталось очень хорошее впечатление от посещения всех наших объектов — это чувствовалось и на встрече с общественностью. Президент долго и терпеливо отвечал на все вопросы, в том числе и по теме заседания Госсовета России», — отметил Гафуров.

По его словам, во время всего рабочего визита главы государства сквозило очень доброе и позитивное отношение ко всему тому, что делается в республике.

В Татарстане при участии Президента России обсудили нацпроект в области жилищно-коммунального хозяйства — это и строительство, и создание комфортных условий для жизни населения в городах, и так называемая «мусорная» реформа, напомнил ректор КФУ.

Во время встречи Путина с общественностью Гафуров задал Президенту России вопрос относительно «мусорной» реформы. Ректор КФУ и сопредседатель отделения ОНФ беспокоился о том, чтобы реформа не закончилась только поднятием цен.

Глава государства ответил, что реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должна пройти с минимальным ущербом для жителей страны. Однако проблема требует объединения усилий граждан, государства и муниципалитетов.

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