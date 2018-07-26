Марат Ахметов: Переход на газомоторное топливо снизит затраты сельхозпроизводителей на ГСМ

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо позволит снизить затраты аграриев на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода РТ, состоявшемся в выставочном центре «Казань Экспо».

По словам министра, в части эффективной эксплуатации сельхозмашин более востребованным становится расширение парка газомоторной техники. «Расходы на ГСМ в АПК — уже самая крупная статья затрат, превышает 10 млрд рублей в год», — подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ. В этой связи внедрение газомоторного топлива в сельском хозяйстве республики является актуальной задачей.

Меры поддержки (в виде субсидий) на приобретение газомоторного транспорта, на переоборудование техники, на использование природного газа предусмотрены, но их желательно сделать более привлекательными, отметил Марат Ахметов.

По словам министра, эффективность использования газомоторного топлива в сельском хозяйстве доказана на примерах. Так, в Менделеевском районе при эксплуатации зерноуборочных комбайнов «Полесье КЗС-1218», работающих на метане, затраты на горючее снизились втрое. В Зеленодольском районе в тепличном комбинате «Майский» за счет использования автофургонов, работающих на природном газе, в 2018 году сэкономлено 9 млн рублей.

Согласно данным аграрного ведомства, за последние пять лет (с 2014 года) в АПК республики количество газомоторной техники увеличилось с 28 до 319 единиц.

В тепличном комбинате «Майский» на газомоторном топливе работают 42 автомобиля, в ООО «Машинно-технологическая компания “Ак Барс”» имеется 16 единиц такой техники, в компаниях «Челны-Бройлер» — 64, «Челны-хлеб» — 67.

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