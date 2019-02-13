Минтруд РТ: Выходной день 23 февраля перенесли на 10 мая

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). На следующей неделе жителей Татарстана ждет пятидневная рабочая неделя. Праздничный день 23 февраля перенесен на 10 мая. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2019 году постановлением Правительства РФ «выходной день с субботы 23 февраля перенесен на пятницу 10 мая», — сказано в сообщении.

Таким образом, 23 и 24 февраля на следующей неделе являются днями отдыха. При этом продолжительность рабочего дня 22 февраля будет сокращена на один час.



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