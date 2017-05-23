Олег Морозов: Татарстан показал высокий уровень реализации одного из майских указов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Представитель Татарстана в Совете Федерации РФ Олег Морозов высоко оценил работу региона в реализации майских указов Президента РФ. Он рассказал, что в работе по нацпроекту «Жилье» задействованы и эксперты, и простые горожане республики.

Владимир Путин порекомендовал другим регионам брать пример с успешной модели социального сотрудничества в Татарстане, об этом он сказал вчера, 12 февраля, на заседании президиума Госсовета РФ в Иннополисе.

«Татарстан — это регион, который открыт для инноваций и активно внедряет IT-технологии при реализации нацпроектов. Наши молодые кадры ярко презентовали Путину проект создания молодежных лабораторий по цифровизации, и он был оценен», — отметил Морозов в сообщении агентству «Татар-информ».

Также чиновник назвал внедрение IT-технологий эффективными решениями, которые принимает руководство РТ во всех вопросах взаимодействия власти и общественности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.