В Минтруде РТ опровергли информацию о ЕДВ в размере 3,3 тыс. рублей для пенсионеров

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Пользователи различных мессенджеров из Татарстана в последнее время получали сообщения о том, что неработающие пенсионеры могут получить компенсацию при отказе от санаторно-курортного лечения в размере 3,3 тыс. рублей. Сегодня Минтруд РТ опроверг данную информацию.

«В последнее время в сети Интернет все чаще появляется информация о том, что неработающие пенсионеры могут получить компенсацию при отказе от санаторно-курортного лечения. Авторы призывают граждан обратиться в территориальные органы социальной защиты и оформить ежемесячную денежную выплату в размере 3300 рублей. Однако ни федеральным, ни республиканским законодательством указанная мера не предусмотрена», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Минтруда РТ не рекомендуют пожилым людям обращаться в территориальные органы социальной защиты с этим вопросом. Они также советуют жителям республики не сообщать неизвестным людям реквизиты личных банковских карт, пароли и иные личные данные. В противном случае люди могут стать жертвами мошенников.



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