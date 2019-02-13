Департамент продовольствия Казани закупит 62 тонны халяльного мяса за 22 млн рублей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Департамент продовольствия и социального питания Казани закупит 62,1 тонны халяльного мяса. Начальная цена контракта — 22 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен поставлять товар с момента подписания контракта до 15 мая 2018 года.

«Лопаточный отруб бескостный, жилованный, из говядины 1 категории, с массовой долей соединительной и жировой ткани не более 10%, упакованный после замораживания одним куском», — говорится в техзадании конкурса.

При поставке продукции подрядчику необходимо будет предъявить сертификат продукции на соответствие канонам ислама — системы халяль, выданным по стандарту халяль.

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