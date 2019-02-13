Ðîñïàòåíò: Òàòàðñòàí — ëèäåð èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè â ÏÔÎ

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Òàòàðñòàí ñòàë ëèäåðîì èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Îá ýòîì íà ñîâìåñòíîé èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (Ðîñïàòåíò) Ãðèãîðèé Èâëèåâ.
«Òàòàðñòàí — íà ïåðâîì ìåñòå ïî èçîáðåòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè â ÏÔÎ», — îòìåòèë Èâëèåâ.
Ïî åãî ñëîâàì, â ïðîøëîì ãîäó êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà èçîáðåòåíèÿ âûðîñëî íà 5,5%: ïîëåçíûõ ìîäåëåé — íà 13%, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ — íà 3,7%.
Ãëàâà Ðîñïàòåíòà òàêæå íàïîìíèë, ÷òî âàæíûé ïîêàçàòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òàòàðñòàíà è ïîêàçàòåëü çðåëîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà òîâàðíûå çíàêè. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èëîñü ïî÷òè íà òðåòü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì.
Òàêæå ñóùåñòâóåò ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ â êà÷åñòâå íàèìåíîâàíèÿ ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðà. Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðååñòðå Ðîñïàòåíòà èç áîëåå ÷åì 180 èñêëþ÷èòåëüíûõ òîâàðîâ çàðåãèñòðèðîâàíî ëèøü äâà îáîçíà÷åíèÿ îò Òàòàðñòàíà — ìèíåðàëüíûå âîäû «Ìåíçåëèíñêàÿ» è «Ðàèôñêèé èñòî÷íèê», ñîîáùèë ãëàâà Ðîñïàòåíòà.
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ê âêëþ÷åíèþ â ðååñòð ãîòîâèòñÿ òàêæå ìàðêà «Êàìñêèé ñóäàê». Îäíàêî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ çàêëþ÷åíèå Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.
«Ìû âèäèì ïîòåíöèàë ðåñïóáëèêè â ðåãèñòðàöèè òàêèõ íàèìåíîâàíèé [ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ]. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, êàñàåòñÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ», — ïîä÷åðêíóë Èâëèåâ.
Êðîìå òîãî, îí äîáàâèë — îòðàäíî, ÷òî â Òàòàðñòàíå çàðåãèñòðèðîâàí òàêîé çîíòè÷íûé áðåíä, êàê «Êàçàíü — òðåòüÿ ñòîëèöà».