Экологи обнаружили снежную свалку в районе реки Свияга в Татарстане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Большую снежную свалку на участке водоохранной зоны реки Свияга обнаружили экологи в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи во время рейда установлен факт сброса загрязненного снега на водоохранную зону реки Свияга. Площадь снежной свалки составила 235 кв. метров. Несанкционированную свалку организовало предприятие, занимающееся уборкой улиц», — сказано в сообщении.

Экологи взяли на месте пробы снега, которые сейчас находятся на исследовании. По факту ведется административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов».

Борьбу с несанкционированными снежными свалками экологи республики проводят на постоянной основе. Немалую помощь им в этом оказывают активные жители республики и общественные организации. Так, активисты ОНФ в Татарстане зафиксировали в январе сброс грязного снега на территорию поселка для многодетных семей «Подсолнухи», а в декабре прошлого года они же обнаружили свалку грязного снега в центре Казани.



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