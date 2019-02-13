Татар-информ

13 февраля 2019, 20:10

ОбществоЗдоровье и среда

Экологи обнаружили снежную свалку в районе реки Свияга в Татарстане

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Экологи обнаружили снежную свалку в районе реки Свияга в Татарстане

По факту свалки снега неподалеку от Свиягинпроводится административное расследование.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Большую снежную свалку на участке водоохранной зоны реки Свияга обнаружили экологи в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи во время рейда установлен факт сброса загрязненного снега на водоохранную зону реки Свияга. Площадь снежной свалки составила 235 кв. метров. Несанкционированную свалку организовало предприятие, занимающееся уборкой улиц», — сказано в сообщении.

Экологи взяли на месте пробы снега, которые сейчас находятся на исследовании. По факту ведется административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов».

Борьбу с несанкционированными снежными свалками экологи республики проводят на постоянной основе. Немалую помощь им в этом оказывают активные жители республики и общественные организации. Так, активисты ОНФ в Татарстане зафиксировали в январе сброс грязного снега на территорию поселка для многодетных семей «Подсолнухи», а в декабре прошлого года они же обнаружили свалку грязного снега в центре Казани.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В выходные циклон принесет в Татарстан потепление
Новости дня
23:32
В Тетюшском районе завершился зональный этап профессионального конкурса учителей

В творческих состязаниях приняли участие 24 лучших педагога из шести районов Заволжья республики.

23:18
В Пестречинском районе зафиксирован большой прирост населения за счет заселения в ЖК «Царево»

Серьезный прирост населения создает дополнительную нагрузку на все социальные и образовательные учреждения, дороги, общественный транспорт.

23:04
В Марий Эл состоится республиканский конкурс инсценировок стихотворений Мусы Джалиля

Фестиваль в этом году приурочен столетию со дня рождения легендарного разведчика, поэта Г. Курмаша.

23:01
Нападающий «Ак Барса» о поражении ЦСКА: Начало игры было робким, нам помешал мандраж

Владимир Ткачев прокомментировал поражение казанцев от ЦСКА со счетом 2:3.

22:55
Артем Лукоянов о настрое «Ак Барса»: Мы бьемся не только за Кубок, но и за республику

Нападающий казанского клуба назвал матч против ЦСКА хорошей проверкой перед плей-офф.

22:50
В Татарстане стартует новый телевизионный проект «По дороге любви»

Героями передачи станут «золотые юбиляры» супружеской жизни, которые раскроют секреты счастливого брака.

22:45
Перевозка пассажиров на международных рейсах в «Бегишево» за январь выросла на 56%
22:40
Защитник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Были моменты, когда могли переломить ход игры, но не забили

Никита Лямкин прокомментировал поражение команды ЦСКА со счетом 2:3.

22:36
Полсотни километров по снежному лесу: в Челнах пройдет Камский лыжный марафон

Предпоследний лыжный старт текущего сезона примет у себя более 800 лыжников с близлежащих регионов.

22:33
Наставник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Психологического барьера нет, есть уровень игроков

Главный тренер казанского «Ак Барса» проанализировал игру своих подопечных, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

22:22
Для маленьких сельчан Алексеевского района РТ капитально отремонтировали детсад

Ремонтные работы обошлись в 1 млн рублей, средства были выделены из муниципального бюджета.

22:08
Минтруд РТ: Выходной день 23 февраля перенесли на 10 мая

Продолжительность рабочего дня 22 февраля будет сокращена на один час.

22:02
«Ак Барс» в четвертый раз подряд в сезоне проиграл ЦСКА

В следующем туре 15 февраля в Екатеринбурге «Ак Барс» сыграет с досрочным победителем Восточной конференции «Автомобилистом».

22:00
В РТ создали консорциум разработчиков Agrotech для внедрения в сельское хозяйство IТ-продуктов

Инициаторами создания консорциума выступили ОЭЗ «Иннополис» и «Татагролизинг».

21:54
В финале «Золотой шайбы» оказалось три татарстанские команды

Финальные соревнования пройдут с 14 по 21 февраля в Салавате.

21:41
Президент Татарстана прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме

Рустам Минниханов планирует выступить на сессии Внешэкономбанка «Экономика городского комфорта».

21:40
Библиотекарь из Нижнекамска представит родной город на чемпионате «Открой рот»

Победительница представит Нижнекамск на региональном туре в Самаре, а чемпион Поволжья отправится в Москву, где будет бороться за звание чемпиона РФ.

21:26
Представители свыше 80 предприятий съехались на Камский промышленный форум в Набережных Челнах

На площадке выставочного центра предприятия-участники разместили стенды со своей продукцией.

21:12
Департамент продовольствия Казани закупит 62 тонны халяльного мяса за 22 млн рублей

Исполнитель должен поставлять товар до мая 2018 года.

20:58
Казанский чемпионат России по легкой атлетике признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года

Соответствующая награда вручена министру спорта РТ за подписью Президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

20:42
Минюст РФ предложил обязать родителей содержать детей-студентов
20:26
Звезды татарской эстрады и театра дадут концерт в память об Ильгаме Шакирове

В концерте памяти татарского певца примут участие певцы, музыканты, артисты, творческая жизнь которых была тесно связана с Ильгамом Шакировым.

20:10
Киноконцертный зал на 3,2 тыс. мест в «Казань Экспо» могут открыть к концу марта

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил присвоить имя Ильгама Шакирова новому концертному залу.

20:10
Экологи обнаружили снежную свалку в районе реки Свияга в Татарстане

По факту свалки снега неподалеку от Свиягинпроводится административное расследование.

20:06
Устроивших массовую драку ватерполистов «Синтеза» и «Спартака» оштрафовали на 10 тыс. рублей

Спортивно-техническая комиссия засчитала обеим командам техническое поражение 0:5.

События