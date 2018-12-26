Ильсур Метшин о визите Путина в Казань: Президент может отделить зерна от плевел

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Во время рабочего визита в Татарстан Президент РФ Владимир Путин зарядил местных чиновников оптимизмом и верой в завтрашний день. Так прокомментировал сегодня «Татар-информ» рабочую поездку в столицу Татарстана мэр Казани Ильсур Метшин.

«Важный и интересный формат выбрал Президент нашей страны. Он собрал всех участников рынка — строителей, проектировщиков, архитекторов, муниципальные органы власти, руководителей субъектов, законодателя, профильные министерства. В диалоге, который мы вчера реально увидели, Президент “замеривает температуру”, и это правильный рецепт выхода на нужное решение», — сказал мэр Казани.

Президент России Владимир Путин посетил Татарстан с рабочим визитом. Он стал участником расширенного заседания президиума Госсовета России, где обсудил с главами регионов улучшение жилищных условий населения и формирование комфортной городской среды. В Казани глава государства посетил обновленный Центр культуры и спорта «Московский» и встретился с командой «КАМАЗ-мастер». На встрече с Владимиром Путиным в Казани обсуждались перспективы развития общественных пространств, приоритетных нацпроектов, были затронуты вопросы обманутых дольщиков и даже «мусорная» реформа.

«Президент России — человек, который может четко отделить зерна от плевел. В Центре культуры и спорта “Московский” на встрече с ним собрались представители общественности и все участники рынка, а потом он поехал и выслушал разработчиков. После этого будет принято выверенное решение. Он услышал обе стороны. Это правильный формат. Владимир Путин сказал, что так будет по всем важным нацпроектам. Зачастую принимаются решения, а мы потом подпрыгиваем потому, что у нас не спросили, а нам выполнять и жить с этими законами. В целом состоялся хороший диалог. Мы почувствовали настрой Президента. Глава государства полон сил и энергии. Он заряжает своим оптимизмом и верой в завтрашний день страны», — заключил Метшин.

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