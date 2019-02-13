В Набережных Челнах родители юных пловцов заподозрили, что уборщица набирает воду из бассейна

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах родителей юных пловцов шокировало то, что уборщица зачерпывает воду для мытья полов прямо из бассейна. Одна из мам поделилась фотографией, сделанной с записи с камер видеонаблюдения. Однако руководство бассейна все отрицает.
«Со мной поделились новостью, от которой я в шоке, – написала женщина в местной группе соцсетей на условиях анонимности. «Уборщицы в бассейне "Н2О" своими грязными ведрами для мытья полов черпают воду из детского бассейна! Руководство бассейна знает об этом. Фото сделано с камеры видеонаблюдения и доведено до администрации. Но эти уборщицы продолжают там работать, как ни в чем не бывало. Это происходит постоянно! А потом родители удивляются, почему их дети болеют, почему их тошнит».
фото из соцсетей
ИА «Татар-информ» обратилось за комментарием к руководству спортивно-оздоровительного комплекса «Н2О».
Как сообщила директор СОК «Н2О» Евгения Усманова, на фото, которые распространяются в социальных сетях, снят плановый процесс заливки канализационных лотков, промывка фильтра и бортика бассейна.
«Для этого производится забор воды из бассейна, механическая чистка бортов щеткой, что предусмотрено СНиПами. Данная работа производится в ночное время, поскольку концентрация химических реагентов в этот момент достигает максимально допустимого значения, которое автоматически к утру снижается. Этот процесс контролируется ежедневно техниками водоподготовки. Забор производится чистыми промаркированными ведрами, отведенными специально для этого вида работ. На фото лица, ответственные за очистку детской ванны бассейна», – сообщила Усманова.
По ее словам, качество воды в СОК находится под жестким контролем, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных обследований, которые раз в две недели подписывают сотрудники филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» Набережных Челнов.