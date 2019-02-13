Историк оценил визит Путина в Татарстан как знаковое событие для республики

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Приезд Владимира Путина в Казань вызывает большой ажиотаж и внимание к Татарстану со стороны российских СМИ и общественности. Таким мнением директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук Искандер Гилязов поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Я бы назвал это событие знаковым, это показывает потенциал республики», — сообщил Гилязов.

Он отметил, что выездное заседание Госсовета РФ влечет за собой укрепление связей Татарстана с регионами. Татарстан поделится своим опытом в решении проблем с жильем и городским пространством с другими субъектами России. Руководители регионов смогут увидеть изнутри, как республика находит пути выхода из ситуаций с дворами и прилегающими территориями.

Кроме того, Искандер Гилязов выразил надежду, что встречи с Владимиром Путиным будут носить менее формализованный характер, так как это, по его мнению, лучше для общественности.

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