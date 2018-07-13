Сергей Иванов: Санкции в отношении Ирана позволят привлечь туристов в Татарстан

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Санкции западных стран в отношении Ирана позволят привлечь иранских туристов в Татарстан. Отчасти этому будет способствовать и прямой авиарейс из Казани в Тегеран. Об этом сообщил руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов в кулуарах выставки Tehran International Tourism Expo в Тегеране.

«Иранский рынок сейчас находится в сложном положении из-за санкций, которые применяются к этой стране. В связи с этим мы понимаем, что Россия и особенно Казань, при наличии прямого авиаперелета, — очень привлекательное направление по ценам. И мы верим, что иранский рынок будет расти, начиная с этого года, поэтому мы представлены здесь, чтобы быть максимально активными на рынке Ирана», — сказал Иванов.

Глава Госкомитета Татарстана по туризму напомнил, что иранская авиакомпания ATA Airlines ранее открыла прямые рейсы из Казани в Тегеран, которые осуществляются один раз в неделю по четвергам.

Татарстан с 12 февраля участвует в Международной туристской выставке Tehran International Tourism Expo, которая по праву считается одним из крупнейших мероприятий в стране, направленных на развитие индустрии туризма, и активно поддерживается Правительством Исламской Республики Иран. Ежегодно в выставке принимают участие порядка 500 экспонентов из более 20 стран, мероприятие посещают более 200 тыс. человек.

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