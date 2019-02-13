Татар-информ

13 февраля 2019, 20:58

Спорт

Казанский чемпионат России по легкой атлетике признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года

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Спорт

Казанский чемпионат России по легкой атлетике признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года

Соответствующая награда вручена министру спорта РТ за подписью Президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Казанский чемпионат России по легкой атлетике признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года Всероссийской федерацией легкой атлетики. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта Республики Татарстан.

Федерация отметила, что Казань по праву считается одним из самых спортивных городов страны, поэтому неудивительно то, что чемпионат России по легкой атлетике здесь проводился уже в третий раз. «Соревнования прошли на высоком организационном уровне и были признаны „Лучшими соревнованиями“ 2018 года», — подчеркнули в федерации.

Памятная плакетка за подписью президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина была вручена Министерству спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову сегодня в Москве.

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