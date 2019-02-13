Ìèííèõàíîâ ïðèçâàë ðàçâèâàòü âíóòðåííèé òóðèçì â Òàòàðñòàíå

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Â Òàòàðñòàíå ñëåäóåò àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó íàä ñîáñòâåííûì âíóòðåííèì òóðèçìîì. Ñðåäè ïðåèìóùåñòâ ðåñïóáëèêè — áîãàòàÿ è êðàñèâàÿ ïðèðîäà, à òàêæå íåâûñîêèå öåíû òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ. Òàêîå ìíåíèå íà èòîãîâîé êîëëåãèè ðåñïóáëèêàíñêèõ Ìèíýêîíîìèêè è Ìèíïðîìòîðãà âûñêàçàë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Âûñëóøàâ äîêëàä÷èêà èç Ìåíçåëèíñêîãî ðàéîíà — ðóêîâîäèòåëÿ îäíîãî èç ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, Ìèííèõàíîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà ðàçâèòèå ðåñïóáëèêàíñêîãî òóðèçìà.
«Íàäî ïîääåðæèâàòü íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. À òî ìû ðàáîòàåì òîëüêî ñ òóðôèðìàìè, à íàäî ñâîèõ ïðèâëåêàòü, ïîìîãàòü èì. Âåäü åñëè ïðîéòè ïî Âÿòêå èëè ïî Êàìå, òî òàì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ. Ïðîñòî âñå íàäî êðàñèâî óïàêîâàòü, è ýòî — öåëûé êðàñèâûé áèçíåñ», — îáðàòèëñÿ ê ïðèñóòâóþùèì Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Îí äîáàâèë, ÷òî Òàòàðñòàí áîãàò íà ïðèðîäíûå äîñòîÿíèÿ. Çà÷àñòóþ ñàìè æèòåëè ðåñïóáëèêè â ñèëó ïðèâû÷êè íå çàìå÷àþò èõ.
«À ëþäè ñî ñòîðîíû ïðèëåòàþò — îíè ïîðàæàþòñÿ, ãîâîðÿò — ó âàñ ëåñà ñòîëüêî, âîäà òàêàÿ», — îòìåòèë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Îí íàïîìíèë, ÷òî â Òàòàðñòàíå åñòü èíòåðåñíûå ìàðøðóòû äëèíîé 15 — 20 êì â ñòîðîíó Âûñîêîé Ãîðû, Àðñêà è â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ. È îíè î÷åíü âàæíû, ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ íåäîðîãèìè è ïîïóëÿðíûìè. Èìåííî ýòî íàïðàâëåíèå ìîæåò ïðèâëå÷ü íîâûõ òóðèñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
«Ýòî íå ïÿòèçâåçäî÷íûé îòåëü, âñå î÷åíü äîáðîòíî è ïðîñòî. À ìíîãèå ëåòîì õîòÿò áûòü áëèæå ê ïðèðîäå», — ðåçþìèðîâàë Ìèííèõàíîâ.