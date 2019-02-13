(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дело об убийстве коллеги после новогоднего корпоратива в Набережных Челнах дошло до суда, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, ночью 16 декабря прошлого года в Набережных Челнах 32-летний Руслан Муратов и его 35-летний коллега возвращались в состоянии алкогольного опьянения с корпоратива. На остановке общественного транспорта "КамПИ" между мужчинами произошла ссора и драка, после чего они купили две бутылки пива и снова подрались», – рассказал Андрей Шептицкий.

В результате драки Муратов упал на асфальт и разбил бутылку, после чего поднялся и ударил ей оппонента в шею. Раненый мужчина прошел несколько метров и упал, а Муратов позвонил в «скорую», вызвал медиков и скрылся.

От полученных ранений потерпевший скончался.

Позднее Руслан Муратов был задержан. Свою вину он не признал. На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 декабря ночью в поселке ЗЯБ на улице был обнаружен 35-летний мужчина с колото-резанным ранением шеи. Доставить до больницы потерпевшего не успели – челнинец скончался в карете скорой помощи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд для рассмотрения по существу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.