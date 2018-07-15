Турецкая компания профинансирует строительство МСЗ в Татарстане и Подмосковье

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). В состав инвесторов проекта «Энергия из отходов» вошел турецкий холдинг Renaissance Construction. Проект предполагает строительство четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Необходимость решения экологических проблем способствует росту интереса международного бизнеса к инновационным экологическим проектам и стимулирует отрасль обращения с отходами на территории России, отметил собеседник агентства.

«Благодаря нашему партнеру, фонду РФПИ, в состав инвесторов проекта вошел холдинг Renaissance, имеющий большой опыт в сфере строительства», – подчеркнул Шипелов.

Ранее РФПИ и Renaissance construction уже занимались совместной реализацией инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге.

«Мы ценим доверие международного делового сообщества к нашей компании и уверены, что это позволит в полной мере реализовать проект “Энергия из отходов“ в соответствии с высочайшими мировыми стандартами и достигнуть главной цели – нулевого захоронения отходов на территории Российской Федерации», – заявил он.

Таким образом, проект по получению энергии из сжигания отходов теперь финансируют РФПИ, «РТ-Инвест», японско-швейцарский Hitachi Zosen Inova и Renaissance Construction.

МСЗ в Татарстане начнут строить летом 2019 года. Завод планируют запустить в селе Осиново Зеленодольского района РТ. Инвестор проекта – «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») вложит в предприятие 28 млрд рублей.

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