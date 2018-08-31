Минсельхозпрод РТ: Технология сберегающего земледелия поможет сохранить урожай при дефиците осадков

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По прогнозам ученых, в ближайшие годы потепление климата и, соответственно, дефицит осадков по-прежнему будут наблюдаться в Татарстане. В таких условиях Минсельхозпрод РТ намерен продолжить системное внедрение технологии сберегающего земледелия. Об этом сообщил сегодня на коллегии ведомства его глава Марат Ахметов.

«Благодаря применению современных технологий, позволяющих смягчить последствия неблагоприятной погоды, нам удалось обеспечить республику земледельческой продукцией. По прогнозам ученых, потепление климата и, соответственно, дефицит осадков будут сохраняться, поэтому мы настойчиво продолжим системное внедрение технологии сберегающего земледелия», – сказал он.

Согласно данным Марата Ахметова, в целом при выполнении определенных условий республика в среднеклиматический год способна производить свыше 10 млн тонн условного зерна. Речь идет о выращивании 5–5,5 млн тонн зерна, 3 млн тонн сахарной свеклы, свыше 0,5 млн тонн масличных и 2,5 млн тонн кормовых культур за счет увеличения продуктивности существующих площадей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.