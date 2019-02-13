Путин допустил расширение программы поддержки исторических городов

(Елабуга, 13 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Казани выступил против предложения дополнительно нагрузить строительные компании задачей восстановления исторических зданий. Он предложил решить эту проблему за счет расширения программы поддержки исторических городов и ресурсов регионов.

С идеей привлечь застройщиков к работе по восстановлению исторических зданий выступил заместитель директора Елабужского музея-заповедника Александр Деготьков.

Выслушав предложение елабужанина, Владимир Путин ответил, что вопрос действительно актуален, но реализация прозвучавшей идеи приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, что не совсем уместно.

«120 млн кв. метров – это сложная задача, а в условиях, когда мы переходим на новую форму финансирования этой отрасли, она становится вдвойне, втройне сложной, поэтому дополнительная нагрузка тут вряд ли будет уместной. Но у нас есть программа поддержки исторических городов, и мы ее продолжим, скорее всего, нам нужно будет ее расширить. Надо сделать так, чтобы там средства увеличивались и работали эффективно. И, конечно, обязательно нужно привлекать возможности региона. Мы не бросим эту тему», – сказал Президент РФ.

Сегодня, комментируя вопрос, который он задал главе государства, елабужанин назвал озвученную им проблему актуальной для его малой родины и других исторических городов России.



«120 млн кв. метров жилья – это очень хорошая цифра, но это новые метры жилья. Для Елабуги с ее исторической частью, в которой 184 объекта культурного наследия, это такая тема, которую нельзя оставить без внимания. Мое предложение заключалось в том, чтобы инвесторам брать эти здания и делать старинные купеческие особняки пригодными для проживания», – пояснил Деготьков.

«Я сказал Президенту, что, может быть, стоит рассмотреть возможность озадачить те строительные компании, которые берутся за активную застройку новых площадей, еще и задачей восстановления объектов культурного наследия, которые, несмотря на солидный возраст, вполне еще могут использоваться и как арендное жилье, и просто как какие-то жилые помещения. Чтобы Елабуга была не просто музеем под открытым небом, а музеем, в котором живут люди», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани пообещал решить вопрос о новом здании для челнинского театра «Мастеровые».

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