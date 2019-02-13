Татарстан заключит семь соглашений на инвестиционном форуме в Сочи

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Делегация из Татарстана планирует заключить семь договоров по инвестициям, два из которых будут направлены на укрепление экономических связей Нижнекамска. Перспективные экономические направления республики представит руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По словам Минуллиной, Татарстан традиционно становится ключевым регионом для привлечения новых инвестиционных проектов.

«В рамках форума агентство подпишет соглашение, которое станет очередным шагом в сторону увеличения социально-экономических выгод, достижения целей в области устойчивого развития – это работа, за которую агентство в прошлом году удостоилось награды ООН», – добавила она.

На полях форума Президент Татарстана Рустам Минниханов должен встретиться с руководителями Новгородской, Пензенской областей и Республики Карелия. Кроме того, он примет участие в пленарном заседании во главе с Премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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