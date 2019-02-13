(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). На алиментщика из Казани, задолжавшего свыше миллиона рублей, завели уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По решению суда 38-летний житель Казани обязан выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в период с августа 2014 года по декабрь 2018 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов, материальной помощи детям не оказывал», – рассказал агентству Руслан Галиев.

За это время долг нерадивого отца по алиментам превысил один миллион рублей. Известно, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты алиментов». Дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.