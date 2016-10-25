Айрат Фаррахов: Авторитетные депутаты ГД поздравили Татарстан с успешным визитом Путина

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан организовал визит Президента России на самом высоком уровне, после чего отношение к республике стало еще более уважительным. Такое мнение высказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Сегодня начался пленарный день, и депутаты Госдумы, очень авторитетные люди, подходили и поздравляли с очень успешным визитом. Он позволил снять спорные вопросы в строительной отрасли, но еще более важно — он в очередной раз продемонстрировал потенциал Республики Татарстан», — сказал собеседник агентства.

«Важно, что Президент не только обсудил тему с губернаторами, но и посетил в Татарстане проекты, которые станут основой реализации подобных проектов в РФ. Конечно, Татарстан получит дополнительную синергию», — уверен Фаррахов.

Во время вчерашнего визита в Казань и Иннополис Владимир Путин был в хорошем настроении и несколько раз неофициально обратился к Президенту Татарстана на «ты». По мнению Айрата Фаррахова, это говорит о доверии к Рустаму Минниханову.

«Скажу очень коротко. Президент РФ на "ты" называет крайне узкий, ближайший круг лиц», — заключил депутат Госдумы РФ от Татарстана.

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