В Казани тариф на обслуживание вентканалов и дымоходов введут только для муниципального жилья

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Тариф на обслуживание вентканалов и дымоходов введут только для жителей 2,5% домов Казани – тех, чье жилье находится в собственности исполнительного комитета. Об этом сегодня заявила пресс-служба исполкома столицы Татарстана.

«Распоряжением исполкома Казани размер платы утверждается для нанимателей муниципального жилья и для домов, в которых собственники не приняли решения об установлении размера платы за содержание своего имущества», — рассказала пресс-служба.

С 1 июля в Казани установят тариф на обслуживание и текущий ремонт вентканалов и дымоходов, размером 30 и 55 копеек с кв. метра соответственно.

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