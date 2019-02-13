Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà Òàòàðñòàí äîëæåí óäâîèòü íåñûðüåâîé ýêñïîðò çà ïÿòü ëåò

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Â áëèæàéøóþ ïÿòèëåòêó Òàòàðñòàíó ïðåäñòîèò óäâîèòü íåñûðüåâîé è íå ñâÿçàííûé ñ ýíåðãåòèêîé ýêñïîðò. Òàêîãî ðîñòà ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò».
Îá ýòîì íà çàñåäàíèè ñîâìåñòíîé èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ ðàññêàçàë ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà ðåñïóáëèêè Àëüáåðò Êàðèìîâ.
Äîêëàä÷èê îòìåòèë, ÷òî äàííûé íàöèîíàëüíûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè.
«Ïîëàãàåì, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ îïðåäåëÿòñÿ ìåõàíèçìû ýòîãî íàöïðîåêòà – ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïåðåä ðåñïóáëèêîé ñòîèò çàäà÷à óäâîåíèÿ îáúåìà íåñûðüåâîãî è íåýíåðãåòè÷åñêîãî ýêñïîðòà ê 2024 ãîäó», – ñîîáùèë Êàðèìîâ.
Îí äîáàâèë, ÷òî ýêñïîðòíîå íàïðàâëåíèå ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ïðèîðèòåòíûì äëÿ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò äèíàìèêà âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà (ÂÒÎ) ÐÒ.
«Îáúåì ÂÒÎ â 2018 ãîäó âûðîñ íà 13,5% â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëîãîäíèì óðîâíåì è ñîñòàâèë 19,2 ìëðä äîëëàðîâ. Ýêñïîðò ñîñòàâèë 15,4 ìëðä äîëëàðîâ», – ðåçþìèðîâàë ðóêîâîäèòåëü Ìèíïðîìòîðãà ÐÒ.