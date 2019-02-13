В Казани будут судить директора стройфирмы, по вине которого без света остались два района города

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казани будут судить генерального директора строительной фирмы «Горизонталь», по вине которого без света остались два района города, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в конце 2017 года компания "Горизонталь", возглавляемая Вячеславом Курнаевым, проводила субподрядные работы по строительству наружных инженерно-технических сетей водопровода для жилого комплекса в Казани. При подготовке к горизонтально-направленному бурению представитель компании обнаружил, что выполнить работы на разрешенной глубине невозможно и сообщил об этом Курнаеву», – уточнил Андрей Шептицкий.

Курнаев, зная, что бурение на другой глубине требует согласований с собственниками подземных коммуникаций, распорядился вести работы на глубине ниже разрешенной. В итоге во время бурения была повреждена изоляция высоковольтного кабеля ОАО «Сетевая компания». В результате ЧП без электроэнергии остались жители Советского и частично Приволжского районов города.

Ущерб от действий строителей, который был причинен «Сетевой компании», превысил 10 млн рублей.

Свою вину Вячеслав Курнаев полностью признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на имущество ПСК «Горизонталь» и Вячеслава Курнаева наложен арест в размере причиненного ущерба.



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