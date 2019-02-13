Нижнекамские больницы ввели особый режим против ОРВИ и гриппа

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамской центральной районной больнице ввели особый режим в связи с распространением ОРВИ и гриппа, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Доступ посетителей в стационар запрещен, а для ухода за тяжелобольными пациентами допускаются лишь посетители без симптомов гриппа и ОРВИ строго по пропускам на условиях наличия разрешений заведующих отделением и при наличии масок, сменной обуви и халатов.



Во всех подразделениях НЦРМБ введен обязательный масочный режим.





Накануне в Нижнекамске был зарегистрирован первый случай заражения гриппом – заболел ребенок. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые напоминают – пока стоит ограничить посещение массовых мероприятий и торговых центров.



В группу риска входят пенсионеры, детки до двух лет, беременные и те, кто страдает хроническими заболеваниями легочной системы.



«Если у вас поднялась температура, появилась головная боль и насморк, а в горле запершило, то лучше обратиться к врачу, который назначит лечение», – отмечается в сообщении.

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